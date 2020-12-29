"Вышло мало людей", - в Кремле прокомментировали акции протеста

Дмитрий Песков заявил, что с уважением относиться к мнению сограждан, но осуждает незаконный формат агитации.

Дмитрий Песков впервые развернуто высказался от лица Кремля по поводу протестных акций, прошедших накануне по всей России. Спустя сутки он прокомментировал ситуацию в эфире канала "Россия-1". Пресс-секретарь президента сделал заявление о том, что на улицы вышел незначительный процент от общего числа россиян. Кроме того, он сравнил число сторонников Владимира Путина и Алексея Навального.

Сейчас будут многие говорить, что на незаконные акции вышло много людей. Нет, вышло мало людей, много людей голосуют за Путина. И много людей голосовали за поправки в конституцию. Если цифры сопоставить, то поймёте, насколько это мало людей, хотя это тоже граждане России Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента РФ

В интервью он также сакцентировал внимание на том, что уважает все точки зрения сограждан. В частности, с уважением относиться к разным точкам зрения, однако осуждает сам формат несанкционированных митингах. В заключение Песков назвал несогласованные акции "нарушением закона".