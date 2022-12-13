В Кремле ответили на вопрос о перспективах продления зерновой сделки

Российская администрация при президенте Владимире Путине проинформирует о перспективах продления зерновой сделки в тот момент, когда будет принято соответствующее решение по черноморской инициативе. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 16 мая сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
Когда будет принято соответствующее решение, мы вас проинформируем. Пока это единственное, что я могу сказать....
Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля
Песков заявил, что уникальность "Кинжалов" подтверждена специалистами.
Фото и видео: Telegram / СМОТРИ
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