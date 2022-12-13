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В Кремле ответили на вопрос о перспективах продления зерновой сделки

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Дмитрий Песков рассказал, когда следует ждать объявления по черноморской инициативе.

Российская администрация при президенте Владимире Путине проинформирует о перспективах продления зерновой сделки в тот момент, когда будет принято соответствующее решение по черноморской инициативе. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном телефонном брифинге с журналистами от 16 мая сделал официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Когда будет принято соответствующее решение, мы вас проинформируем. Пока это единственное, что я могу сказать....

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков заявил, что уникальность "Кинжалов" подтверждена специалистами.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, дональд трамп, кремль, фбр
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России,

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