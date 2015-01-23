В Кремле не увидели предпосылок для саммита лидеров стран "ядерной пятерки"

Дмитрий Песков прокомментировал предложения по саммиту.

Сегодня почва для проведения саммита лидеров стран "ядерной пятерки" отсутствует. Соответствующее заявление на регулярном брифинге от 22 июля с журналистами сделал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Таким образом чиновник из Москвы отреагировал на вопрос СМИ о том, необходимо ли миру на текущий момент проведение подобного мероприятия при участии политических лидеров. При этом эксперты анализируют развитие событий в данном направлении, а также руководство формирует задачи для обеспечения безопасности.

Сейчас очевидная почва для проведения такого саммита отсутствует. Сейчас, очевидно, почва для проведения такого саммита отсутствует. Мы видим линию на эскалацию напряженности, на милитаризацию, в том числе на ядерную. Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

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