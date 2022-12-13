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В Кремле назвали НАТО враждебной России организацией

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Дмитрий Песков рассказал о том, что альянс вовлечен в украинский кризис.

В Кремле назвали НАТО враждебной России организацией. Об этом в ходе регулярного телефонного брифинга с журналистами рассказал официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путине Дмитрий Песков. Чиновник отметил, что Североатлантический альянс подтверждает этот статус ежедневном режиме и все четче обозначает общественности свою вовлеченность в боевые действия на Украине.

НАТО - это враждебная нам организация, которая изо всех сил пытается как можно четче обозначить свою вовлеченность в конфликт вокруг Украины. Конечно, это требует определенных мер предосторожности.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: привлечение Киевом иностранных наемников не изменит ход СВО, а лишь затянет бои.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: дмитрий песков, кремль, нато
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России,

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Unloncuh Smacuabcap
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