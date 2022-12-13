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Песков: привлечение Киевом иностранных наемников не изменит ход СВО, а лишь затянет бои

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В Кремле рассказали о том, что в рядах ВСУ давно находятся иностранцы.

Официальный представитель российской администрации при президенте Владимире Путин Дмитрий Песков рассказал о том, что привлечение киевским режимом иностранных наемников не изменит ход специальной военной операции, а лишь затянет бои в регионе конфликта. Соответствующее заявление чиновник сделал в ходе регулярного телефонного брифинга с журналистами. В Кремле сделали акцент на тот факторе, что для России давно стало понятно, что в рядах Вооруженных сил Украины действительно находятся иностранные граждане, так как военные постоянно слышат иностранную речь на линии фронта.

Способно ли это изменить ход событий? Нет, не способно. Еще раз повторяем: да, это может затянуть события, это может доставить больше страданий украинскому народу, но поменять ход событий это не способно.

Дмитрий Песков, пресс-секретарь Кремля

Песков: Путин в понедельник будет готовиться к посланию и встретится с Зюгановым и Слуцким.

Фото и видео: Telegram / СМОТРИ

Теги: всу, дмитрий песков, иностранные наемники, кремль, сво
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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