Песков: Путин в понедельник будет готовиться к посланию и встретится с Зюгановым и Слуцким

По его словам, подготовка к предстоящему посланию президента идет полным ходом.

Президент России Владимир Путин в понедельник будет готовиться к посланию Федеральному Собранию. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, подготовка к предстоящему посланию президента идет полным ходом. Песков отметил, что у Путина запланировано несколько внутренних встреч. Он также напомнил, что глава государства проведет встречу с руководителем КПРФ Геннадием Зюгановым и лидером ЛДПР Леонидом Слуцким.

Ранее Путин оценил работу морской пехоты.

Видео: Минобороны России