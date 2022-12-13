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Песков: Путин в понедельник будет готовиться к посланию и встретится с Зюгановым и Слуцким

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По его словам, подготовка к предстоящему посланию президента идет полным ходом.

Президент России Владимир Путин в понедельник будет готовиться к посланию Федеральному Собранию. Об этом сообщил журналистам пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, подготовка к предстоящему посланию президента идет полным ходом. Песков отметил, что у Путина запланировано несколько внутренних встреч. Он также напомнил, что глава государства проведет встречу с руководителем КПРФ Геннадием Зюгановым и лидером ЛДПР Леонидом Слуцким.

Ранее Путин оценил работу морской пехоты.

Видео: Минобороны России

Теги: владимир путин, дмитрий песков, подготовка, послание к федеральному собранию, президент россии, пресс-секретарь президента россии
Категории: Лента новостей, Новости России,

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