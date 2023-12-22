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В Красноярском крае загорелся цех по производству аэролодок

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Из горящего здания эвакуировали около 40 человек.

В Красноярском крае загорелся цех по производству аэролодок. Об этом сообщили в пресс-службе МЧС России.

Инцидент произошел утром 25 января в селе Еловое под Красноярском. Из горящего здания эвакуировали около 40 человек. Информации о пострадавших нет.

Площадь возгорания составила 1 725 квадратных метров. В тушении огня участвуют 27 человек и восемь единиц техники. Спустя время пожар был локализован.

Ранее мы сообщали, что при пожаре на НПЗ в Туапсе никто не пострадал.

Видео: МЧС России

Теги: аэролодки, красноярский край, пожар, цех
Категории: Лента новостей, Новости России,

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