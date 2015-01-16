В Красноярском крае пресекли деятельность террористической исламистской организации

Двое мигрантов отправлены под арест.

В Красноярском крае пресечена деятельность террористической исламистской организации. Об этом рассказали представители пресс-службы регионального надзорного ведомства. Известно, что силовики из ФСБ задержали членов движения "Катиба ат-Таухид валь-Джихад" (запрещенная на территории РФ террористическая организация).

В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий на территории Красноярского края пресечена деятельность сторонников террористической организации "Катиба ат-Таухид валь-Джихад". пресс-служба ФСБ по региону

Известно, что двое уроженцев страны Центрально-Азиатского региона прибыли на территорию РФ, чтобы распространить в Красноярском крае исламскую радикальную идеологию и найти сторонников. Они вербовали местных жителей в ряды боевиков. В отношении подозреваемых возбуждены уголовные дела по статье 205.1 УК РФ и статье 205.2 УК РФ. Мужчин обвиняют в содействии террористической деятельности и публичных призывах к осуществлению экстремистской деятельности. Иностранцы находятся под стражей.

Опубликовано видео с ликвидированными в Дагестане боевиками.

Фото: Piter.tv