Террористы открыли огонь по силовикам в Буйнакском районе.

Опубликовано видео с ликвидированными в Дагестане боевиками. В информационном центре Национального антитеррористического комитета рассказали журналистам о том, что двое подозреваемых нейтрализовано в рамках проведенной операции в Буйнакском районе. На месте стрельбы силовики нашли автоматическое оружие и боеприпасы. В машине террористов найдено готовое к использованию СВУ (самодельное взрывное устройство).

Сегодня ночью органами безопасности в лесном массиве Буйнакского района Республики Дагестан были обнаружены два вооруженных бандита. пресс-служба НАК

В региональном управлении ФСБ было принято решение ввести в районе режим контртеррористической операции. Боевикам представители закона предложили сдаться властям и сложить оружие. В ответ на это преступники начали стрелять по представителям силовых структур. Во время ответной перестрелки погибли двое злоумышленников. Со стороны полиции и ФСБ, а также гражданского населения, потерь нет.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

