В Красногвардейском районе после ремонта открылись две поликлиники

В поликлинике № 17 на проспекте Металлистов, 56 модернизировали все помещения. Теперь пациенты смогут получить помощь в глаукомном центре, хирургическом и профилактическом отделении.

В Красногвардейском районе Петербурга начали прием пациентов две поликлиники после ремонта. Он проводился в рамках целевой программы "Модернизация первичного звена здравоохранения в РФ". Об этом в четверг, 13 декабря, сообщили в пресс-службе Смольного.

В поликлинике № 10 на проспекте Шаумяна, 51 обновили и расширили центр амбулаторной онкологической помощи, установили новое медицинское оборудование, укомплектовали отдельную операционная, а также кабинет паллиативной помощи и дневной стационар на шесть коек.

В поликлинике № 17 на проспекте Металлистов, 56 модернизировали все помещения. Теперь пациенты смогут получить помощь в глаукомном центре, хирургическом и профилактическом отделении.

Ранее стало известно, как в Петербурге будут вакцинировать детей. Родители перед вакцинацией должны заполнить анкету информированного согласия.

Фото: пресс-служба Красногвардейского района



