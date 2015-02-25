В Львовской улице открыли кабинет врача общей практики

Здесь амбулаторную помощь смогут получать до 3500 человек, живущих в кварталах новой жилой застройки.

В Красногвардейском районе открыли кабинет врача общей практики. Об этом сообщила пресс-служба дминистрации Красногвардейского района.

Готовое помещение для кабинета врача общей практики Городской поликлиники №17 на Львовской улице, 9 было передано городу застройщиком.

Здесь амбулаторную помощь смогут получать до 3500 человек, живущих в кварталах новой жилой застройки. На площади 105 м2 разместили регистратуру, кабинет терапевта и процедурный кабинет.

Приём будут вести два врача общей практики. Медучреждение сможет принимать до 40 пациентов в день.

Фото: пресс-служба дминистрации Красногвардейского района