По федеральной трассе А-147 Джубга — Сочи прервано движение из-за повреждения моста через реку Макопсе.

В Краснодарском крае из-за страшного потопа 10 тысяч человек остались без света. Накануне Piter.TV публиковал видео из Туапсе и рассказывал о сильном наводнении в городе и его окрестностях.

Напломним, что из-за ливней в Туапсинском, Апшеронском и Лазаревском районах зафиксированы серьёзные подтопления. Известно, что около 10 тысяч горожан остались без света. Помимо этого, более тысячи домов находятся в воде.

Мы подняли вещи на чердак. МЧС говорит "собирайтей лучше раньше, нежели похже", но мы коллективно решили , что лучше потом все спустить рассказывает горожанка

Также по федеральной трассе "А-147 Джубга — Сочи" перекрыто движение из-заповреждения моста через реку Макопсе.

Для ликвидации последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений привлечена группировка сил и средств ТП РСЧС общей численностью 781 человек личного состава и 207 единиц техники (16 плавсредств), в том числе от МЧС России - 318 человек и 73 единицы техники (10 плавсредств), в том числе АМГ Главного управления (100 человек. 25 ед. техники) сообщают в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю

В регионе объявлен режим ЧС.

Ранее мы сообщали о том, что из-а ливней в Краснодарском крае погибли 2 человека

Видео: ТРЕВОЖНЫЕ НОВОСТИ/вк