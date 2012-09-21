В Краснодарском крае из-за страшного потопа 10 тысяч человек остались без света. Накануне Piter.TV публиковал видео из Туапсе и рассказывал о сильном наводнении в городе и его окрестностях.
Напломним, что из-за ливней в Туапсинском, Апшеронском и Лазаревском районах зафиксированы серьёзные подтопления. Известно, что около 10 тысяч горожан остались без света. Помимо этого, более тысячи домов находятся в воде.
Мы подняли вещи на чердак. МЧС говорит "собирайтей лучше раньше, нежели похже", но мы коллективно решили , что лучше потом все спустить
рассказывает горожанка
Также по федеральной трассе "А-147 Джубга — Сочи" перекрыто движение из-заповреждения моста через реку Макопсе.
Для ликвидации последствий прохождения комплекса неблагоприятных метеоявлений привлечена группировка сил и средств ТП РСЧС общей численностью 781 человек личного состава и 207 единиц техники (16 плавсредств), в том числе от МЧС России - 318 человек и 73 единицы техники (10 плавсредств), в том числе АМГ Главного управления (100 человек. 25 ед. техники)
сообщают в пресс-службе МЧС по Краснодарскому краю
В регионе объявлен режим ЧС.
Ранее мы сообщали о том, что из-а ливней в Краснодарском крае погибли 2 человека
Видео: ТРЕВОЖНЫЕ НОВОСТИ/вк