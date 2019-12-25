СМИ: Геннадия Байрака уводили с рабочего места в наручниках сотрудники ФСБ.

В Краснодаре задержан председатель Октябрьского районного суда Геннадий Байрак. Об этом журналистам местного издания "Ъ-Кубань" рассказали представители краевого суда. В СМИ уточнили, что подозреваемого задержали 10 марта силовики из московского управления ФСБ. Очевидцы объяснили, что мужчину с рабочего места увели в наручниках. Еще один источник издания рассказал, что должностное лицо могут обвинять во взяточничестве в 2,5 млн рублей.

Напомним, что Геннадий Байрак в 1993 году окончил юридический факультет Кубанского государственного университета. С 1997 года он трудился в Октябрьском районном суде Краснодара. В период с 2018 по 2015 года он находился на должности заместителя председателя судебной инстанции. В марте 2015 года по решению президента он получил стал председателем суда на шесть лет.

По данным источников "Ъ-Кубань", задержание Байрака может стать не единственным для судебной инстанции. Они предположили, что начнутся "масштабные перестановки" в судебной системе региона.

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Фото: Piter.tv