В Костроме задержали нетрезвого водителя, пытавшегося скрыться от погони на мотоцикле

По решению суда мужчине назначено 10 суток административного ареста.

В Костроме полицейские задержали нетрезвого водителя, пытавшегося скрыться от погони на мотоцикле. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД по региону.

По данным следствия, мужчина передвигался на мотоцикле в Фабричном районе. Он совершал неуверенные маневры на дороге, подвергая опасности себя и своего пассажира. Водитель проигнорировал требование сотрудников ДПС об остановке и попытался уйти от преследования. Однако вскоре патрульный экипаж остановил мужчину.

Отмечается, что мотоциклом управлял 28-летний житель областного центра. У него не было при себе прав управления транспортным средством. По словам задержанного, он возвращался с другом из бани, где выпивал пиво. В его отношении стражи правопорядка составили административные протоколы. По решению суда водителю назначено 10 суток административного ареста.

Ранее мы сообщали, что в Новосибирске задержали подозреваемых в совершении разбойного нападения в помещении банка.

Видео: УМВД по Костромской области