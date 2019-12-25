В Корее избыточное промышленное тепло смогли преобразовать в электричество

Термоэлектрический материал на данный момент является самым эффективным.

Ученые из Северо-Западного университета (США) и Сеульского университета (Республика Корея) разработали высокоэффективный термоэлектрический материал. Его можно использовать для переработки избыточного тепла в электричество.

Для разработки такого материала был использован очищенный селенид олова в поликристаллической форме. Устранив ряд преград ученые протестировали материал и результат оказался хороший.

Ранее мы писали, что в Крыму назвали условия для визита Зеленского.

Фото: pixabay