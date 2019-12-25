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В Корее избыточное промышленное тепло смогли преобразовать в электричество
Сегодня, 9:44
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

В Корее избыточное промышленное тепло смогли преобразовать в электричество

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Термоэлектрический материал на данный момент является самым эффективным.

Ученые из Северо-Западного университета (США) и Сеульского университета (Республика Корея) разработали высокоэффективный термоэлектрический материал. Его можно использовать для переработки избыточного тепла в электричество.

Для разработки такого материала был использован очищенный селенид олова в поликристаллической форме. Устранив ряд преград ученые протестировали материал и результат оказался хороший.

Ранее мы писали, что в Крыму назвали условия для визита Зеленского. 

Фото: pixabay

Теги: избыточное промышленное тепло, термоэлектрический материал
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Мировые новости, Лента новостей,

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