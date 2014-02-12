Члены комиссии не смогли однознчно доказать вину экс-президента США.

В Конгрессе прошли слушания об участии Трампа в штурме Капитолия. На заседании специальный комитет по расследованию по 6 января 2021 года, созванный Палатой Представителей не смог однозначно доказать прямую причастность к этому событию экс-президента США Дональда Трампа. Дата заключительных слушаний, а также публикации финального отчета с доказательствами сдвинута на сентябрь текущего года.

журналисты из информационного агентства Bloomberg указали на то, что часть доказательств, которые предоставил комитет на слушании 21 июля, говорила о том, что чиновники не рекомендовали фотографу Белого дома снимать Дональда Трампа во время штурма Капитолия. Комитет напомнил, что 6 января в журналах звонков и действий президента США за вторую половину дня практически не было никаких записей.документально не записано никаких действий.

Комитет подтвердил тот факт, что Дональд Трамп не связывался с представителями военных и силовых структур для того, чтобы попытаться остановить их от участия в разгоне массовых беспорядков. Члены комитета пытались доказать, что бездействие Трампа лидера Белого дома в день беспорядков выходило за рамки простого неисполнения служебных обязанностей. По и мнению, стоит говорить об усилиях Дональда Трампа по отмене результатов президентских выборов, которые состоялись в США в ноябре 2020 года. Член комитета Элейн Лурия назвала этот вопрос "последним действием в попытке узурпировать волю народа".

В Конгрессе прошли слушания об участии Трампа в штурме Капитолия.

Фото и видео: Washington Post