В Коммунаре появится новый медицинский центр

В Коммунаре Ленобласти стартовало строительство нового медицинского учреждения, а конркетнее: "Ленинградского областного центра медицинской реабилитации". Свои двери для первых пациентов медцентр распахнет уже в 2021 году.
В планах правительства создать инновационное медицинское учреждение, где каждый год смогут обследоваться порядка двух-трех тысяч пациентов. Отметим, что всего в центре будет пять этажей, а располагаться новое здание будет по адресу: улица Строителей, дом 3.
Существует 12 приоритетных проектов, которые контролирует лично губернатор. Вот первый из них – проект центра медицинской реабилитации в Коммунаре. Мы уже прошли все экспертизы, сейчас начинаются непосредственно работы по строительству. Осталось решить вопросы размещения работников и организации их питания. Работы по строительству нового медицинского центра начнутся в апреле месяц.
прокомментировала "Леноблинформу" глава администрации города Вера Пыжова
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