В Коммунаре появится новый медицинский центр

Свои двери для первых пациентов медцентр распахнет уже в 2021 году.

В Коммунаре Ленобласти стартовало строительство нового медицинского учреждения, а конркетнее: "Ленинградского областного центра медицинской реабилитации". Свои двери для первых пациентов медцентр распахнет уже в 2021 году.

В планах правительства создать инновационное медицинское учреждение, где каждый год смогут обследоваться порядка двух-трех тысяч пациентов. Отметим, что всего в центре будет пять этажей, а располагаться новое здание будет по адресу: улица Строителей, дом 3.