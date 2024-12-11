В Коми полиция применила оружие для задержания нетрезвого лихача

Нарушитель ранее уже задерживался сотрудниками МВД.

На территории Коми местный житель в нетрезвом состоянии сел за руль транспортного средства. Ранее з аналогичное правонарушение мужчина уже задерживался сотрудниками правоохранительных органов в декабре прошлого года. Теперь в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Соответствующее заявление в социальных сетях сделала официальный представитель МВД РФ Ирина Волк. Она отметила, что в ночное время сотрудникам Госавтоинспекции в отделении "Ухтинский" поступило сообщение о том, что по городу движется иномарка, водитель которой, предположительно, находится в состоянии алкогольного опьянения. На одной из улиц Ухты инспекторы обнаружили разыскиваемое транспортное средство.

На требования остановиться управлявший транспортным средством мужчина не отреагировал и продолжил движение. Пытаясь скрыться, лихач неоднократно нарушал ПДД. пресс-служба МВД РФ

Инспекторы предупреждали его о намерении применить для остановки машины огнестрельное оружие, однако нарушитель не отреагировал. Затем полицейские произвели предупредительный выстрел вверх и еще несколько – по колесам машины. В результате автомобиль остановился. За рулем находился 24-летний местный житель, который не имел права управления транспортным средством. Проверка на алкотестере показала, что он находится в состоянии опьянения. От поездки в медицинскую организацию для прохождения освидетельствования шофер отказался. Позже было установлено, что машина не принадлежит задержанному. Сейчас в отношении злоумышленника составлено более десяти административных протоколов. Дополнительно ведется уголовное дело по статье 264.1 УК РФ. Фигуранту расследования назначено наказание в виде ареста на 10 суток.

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Фото и видео: МВД Медиа