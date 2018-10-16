В Комарово "Аллегро" сбил 70-летнюю старушку

Женщина решила, что успеет перебежать пути перед поездом на красный сигнал.

Под Петербургом поезд "Аллегро" сбил пожилую женщину, которая хотела перебежать пути на красный свет. Об этом сообщают городские СМИ.

В Комарово 21 февраля примерно в 10:35 поезд "Аллегро" не смог затормозить и сбил на путях 70-летнюю пенсионерку, которая перебегала пути на запрещающий сигнал светофора. Поезд ехал их Хельсинки в Петербург, экстренное торможение не помогло в данном случае.

Данным происшествием теперь занимаются сотрудники Управления на транспорте МВД России по Северо-Западному федеральному округу.

Фото: Piter.tv