В Колпино задержали хулиганов с АК-74

Они пугали им прохожих.

В Колпино сотрудники полиции задержали двух кавказцев с автоматом Калашникова. Об этом сообщают городские СМИ со ссылкой на правоохранительные органы.

В полицию 28 марта и 10 апреля несколько раз поступали жалобы на подозрительных людей. Мужчины из белого автомобиля угрожали прохожим автоматом. В среду, 10 апреля, злоумышленники угрожали автоматом 15-летней девочке возле ТЦ "Меркурий" на Пролетарской улице.

В этот же день у дома 41 по Адмиралтейской улице были задержаны двое уроженцев Дагестана в возрасте 18-ти и 21 года. В их машине был найден предмет, конструктивно схожий с автоматом АК-74. Сейчас он находится в руках эксперта.

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Фото: Piter.TV