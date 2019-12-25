В Колпино подросток пострадал от взрыва салюта

Снаряд попал ему прямо в лицо.

Вечером 30 декабря в Колпинском районе Петербурга пострадал несовершеннолетний мальчик. Об этом рассказали родственники подростка порталу 78.ru.

Инцидент произошел около 21:00 на улице Ижорского Батальона. Мальчик возвращался из магазина, когда ему в лицо попал снаряд от салюта. Медики диагностировали у подростка рваную рану глаза и контузию. От госпитализации пострадавший отказался.

В настоящий момент устанавливаются обстоятельства происшествия.

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