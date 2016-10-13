В Колпино на мосту перевернулась черная "Хонда"

На месте аварии работают медики.

Вечером 22 августа, на мосту в Колпино перевернулась черная иномарка. По словам автовладельцев, происшествие произошло из-за того, что водитель привысил допустимую скорость.

На кадрах видно, что черная "Хонда" лежит на крыше. Машина сильно помята, выбиты стекла, вырван бампер.

На месте аварии работают медики. Очевидцы о постраждавших пока не сообщали.

Автовладельцы отметили, что на этом участке образовалась небольшая пробка.

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