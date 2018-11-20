В Кизляре сгорели сразу два торговых центра

Очевидцы опубликовали видео с места происшествия.

Сегодня утром, 1 февраля, в центре Кизляра полностью выгорело четырехэтажное здание, где располагался торговый центр. Огонь перекинулся и на рядом стоящий ТЦ, который также сгорел.

Пожар начался около 8 утра в ТЦ, рядом с центральным рынком. Пожар не удалось вовремя локализовать. Как пишут очевидцы в соцсетях, пожарные прибыли на место ЧП без воды. Огонь перекинулся на соседние здания. Сгорел еще один ТЦ и небольшие торговые точки, которые располагались рядом с торговыми центрами.

МЧС сообщила, что площадь возгорания одного из ТЦ составила около 1500 квадратных метров. О пострадавших не сообщается. Общая площадь пожаров составила около 8 тысяч квадратных метров.

Видео: YouTube/Махачкалинские известия, MDK