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Резня в Китае: Неадекватная женщина ранила 14 детсадовцев

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В сети опубликовано видео с места происшествия и подробности.

В Китайском Чунцин неадекватная женщина ранила ножом 14 детсадовцев.

По некоторым данным в местных СМИ, 39-летняя женщина поругалась с мужем и бросилась на улицу с кухонным ножом. Женщина набросилась на детей, которые возвращались в детский сад с зарядки на свежем воздухе. В результате от атаки женщины ранения получили 14 детей.

Женщину арестовали, детей госпитализировали в больницу.

Напомним, в октябре Piter.TV рассказывал о кровавой резне в Москве, 22-летний выпускник колледжа зарезал родителей и бабушку.

Видео: MDK

 

 

Теги: в мире , жесть , китай , происшествия в мире , ранила 14 детей
Категории: Лента новостей Происшествия Криминальные происшествия Мировые новости

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