В Китае закрыли десять городов из-за коронавируса

Туда практически невозможно добраться на транспорте.

В китайской провинции из-за коронавируса закрыли десять городов. Движение транспорта остановлено в Чиби, Эчжоу, Хуангане, Сяньтао, Чжицзяне, Эньши, Сяньнине. Также общественный транспорт не ходит в Цяньцзяне и Хуанши. Об этом сообщили "РИА Новости". В отдельных городах кроме автобусов также введен запрет на железнодорожное сообщение и паромы. Полиция перекрывает выезды на скоростные шоссе. Приостановлена коммерческая деятельность населения. Открыты только супермаркеты, больницы, рынки, автозаправки и аптеки.

Наиболее строгий карантин продолжает сохраняться в городе Ухань, где и началась первая вспышка инфекции. На данный момент ограничения по въезду и выезду из населенных пунктов затронули жизни 29,2 млн китайцев. Власти страны рекомендуют населению не перемещаться в местах массового скопления народа ради целей безопасности здоровья.

Ранее Piter.tv писал о том, что число погибших от нового типа коронавируса в Китае увеличилось до 26.

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