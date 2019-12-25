Фу Цун объяснил, зачем Вашингтон просил КНР присоединиться в трехстороннему договору о разоружении.

В Китае сравнили ядерные арсеналы КНР и США. Об этом рассказал во время брифинга с журналистами глава департамента по контролю над вооружениями МИД Фу Цун. Чиновник отметил, что ядерный потенциал Америки превышает КНР в 20 раз и составляет 5800-6000 боеголовок. По словам специалиста, Вашингтон планирует увеличивать данный разрыв и далее.

США собираются инвестировать 500 миллиардов долларов в следующие 10 лет и 1,2 триллиона в следующие 30 лет Фу Цун, директор департамента по контролю над вооружениями МИД Китая

Фу Цун считает, что предложение США присоединиться КНР к трехсторонним переговорам с РФ по вооружению является попыткой "развязать себе руки для военного доминирования".

МИД Китая назвал "превосходным" сотрудничество с Россией.