  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 7:28
97
lesjasap
Код вставки плеера

В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса

0 0

Больным начали переливать кровь выздоровевших.

В Китае нашли действенный способ лечения коронавируса. Речь идет о переливании плазмы крови переболевших инфекцией зараженным пациентам. В ней содержатся эффективные антитела, которые помогают в борьбе против COVID-19. Об этом сообщили в государственном комитете по гигиене и здравоохранению КНР. Действенность также подтвердил во время пресс-конференции глава больницы в Ухане Чжан Динюй.

С помощью данного метода врачам Китая удалось вылечить уже десять тяжелобольных человек. До ввода антител они находились в критическом состоянии.

Ранее Piter.tv писал о том, что лекарства от Эболы и ВИЧ применили для борьбы с коронавирусом.

Теги: антитела, китай, коронавирус, лекарство, плазма крови
Категории: Картина дня, Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

Обсуждение ( 0 )

Новые комментарии