В Кировском районе 8 пожарных боролись с огнем в частном доме

Информация о пострадавших пока отсутствует.

В Кировском районе 8 спасателей прибыли в СНТ "Лесное", чтобы потушить пожар. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Ленобласти в социальной сети "ВКонтакте".

О происшествии стало известно вечером, 19 ноября. В дежурную часть позвонили, чтобы сообщить о том, что в массиве "Восход" полыхает дом с хозяйственной постройкой. Дежурные смены 127 и 128-ой пожарных частей противопожарной службы Ленобласти выехали на место возгорания. Более часа 8 человек и две единицы спецтехники пытались потушить огонь.

Отдел надзорной деятельности и профилактической работы Кировского района ведет дознание по факту пожара. Информация о пострадавших не поступала.

Ранее Piter.TV сообщил, что в ГУП "Леноблводоканале" рассказали о нестандартном цвете воды в некоторых домах Выборга.

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