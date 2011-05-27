В Кировском районе появился центр социальной реабилитации инвалидов

Подрядчик получил разрешение на ввод здания в эксплуатацию.

В пятницу, 2 июля, стало известно о завершении строительства центра социальной реабилитации на улице Морской Пехоты, 12А, в Кировском районе. О том, что подрядчик ООО "СУ-17" получил разрешение на ввод здания в эксплуатацию, сообщил портал "Строительный Петербург".

Отмечается, что объект возвели в рамках адресной инвестиционной программы комитета по строительству. Центр представляет собой четырехэтажное здание площадью в 5922 "квадрата" и будет использоваться для медицинской и социальной реабилитации инвалидов в амбулаторных условиях. В день специалисты смогут принимать по 150 пациентов. Для них предусмотрены массажные кабинеты, "соляная пещера", кабинет "акварелакс", спелеокомплекс, отделение адаптивной физкультуры с бассейнами и тренажерными залами. Помимо этого пациенты смогут подготовиться к самостоятельной жизни благодаря занятиями в тренировочной квартире с общей комнатой и кухней.

Уточняется, что в центре предусмотрены три лифта.

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Фото: Смольный