В Кировском районе готовы к запуску инновационные канализационные очистные сооружения

Это одни из самых передовых и инновационных очистных на территории Ленинградской области на сегодняшний день.

В селе Путилово Кировского района построены и готовы к запуску инновационные канализационные очистные сооружения.

Ход пуско-наладочных работ на комплексе очистных сооружений (КОС) проинспектировал губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

"Ленинградская область реализует мероприятия по улучшению качества воды в рамках нацпроекта "Чистая вода" и согласно конвенции по защите Балтийского моря, подписанной совместно с другими регионами. Мы должны обеспечить чистые стоки в Финский залив, - отметил в ходе осмотра КОС в Путилово Александр Дрозденко. - Очистные в Путилово - еще один шаг в этом направлении. Новейшие технологии, которые здесь применены, будут распространены и на другие объекты. Задача для Ленинградской области - строить и реконструировать минимум 5-7 КОС в год. В течении пяти лет мы должны ликвидировать все основные "грязные" сбросы в Финский залив".

Новые очистные сооружения готовы к запуску. Это одни из самых передовых и инновационных очистных на территории Ленинградской области на сегодняшний день. В основе технологического цикла очистки, помимо механической и биологической стадий, лежат инновационные мембранные реакторы, не позволяющие пропускать даже ничтожно малые по размерам и концентрации загрязнения. Финальная стадия, доочистка, производится с помощью ламп ультрафиолетового обеззараживания. В результате, после очистки, сток по качеству соответствует нормативам, предъявляемым к питьевой воде.

КОС в Путилово были признаны аварийными и выведены из эксплуатации в 1994 году. Каждый день на протяжении 25 лет почти 600 метров кубических без очистки сбрасывались в реку Рябиновка. В ноябре 2017 года между МУП "Путилово ЖКХ" и ООО "Дека" был заключён муниципальный контракт на реализацию проекта реконструкции канализационных очистных сооружений села Путилово. Цена контакта – 155,3 млн. руб. Проект реализовывался на условиях софинансирования за счет средств областного бюджета и средств МО Путиловское сельское поселение.

Источник: пресс-служба ЛО