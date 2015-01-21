В Кировском районе Ленобласти правоохранители закрыли лабораторию по производству наркотиков

Полицейские подозревают двух мужчин в изготовлении зелья.

В четверг, 2 декабря, силовики задержали жителей Кировского района Ленобласти после обнаружения полицейскими нарколаборатории. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по г.Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

В СНТ "Дзержинец" стражи порядка проверили один из дачных домов. В здании они нашли лабораторию по производству запрещенного вещества. Правоохранители изъяли оборудование, химические реактивы и более 1 килограмма мефедрона.

Полицейские задержали 31-летнего и 39-летнего мужчин, которые находились в лаборатории. Против них возбудили уголовное дело. Сейчас устанавливаются каналы сбыта "товара".

Ранее на Piter.tv сообщили, что в Лужском районе прикрыли нарколабораторию, где нашли 13 килограммов мефедрона.

Видео: пресс-служба ГУ МВД по региону