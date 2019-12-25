В Киришской детской поликлинике появилось стоматологическое оборудование стоимостью 750 тысяч рублей

В этом кабинете осмотры идут уже две недели. За это время стоматолога смогли посетить более 300 пациентов.

В Киришской детской поликлинике установили новое стоматологическое оборудование. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.

Стоматологическая установка стоимостью 750 тысяч рублей закуплена комитетом по здравоохранению региона по программе модернизации первичного звена. В этом кабинете осмотры идут уже две недели. За это время стоматолога смогли посетить более 300 пациентов.

Всего по программе модернизации первичного звена здравоохранения в поликлиники Ленобласти будет поставлено более 20 стоматологических установок.

Ранее в Ленобласти глава Роспотребнадзора выступила против отмены масочного режима.

Фото: правительство Ленобласти