В Киришской детской поликлинике появилось стоматологическое оборудование стоимостью 750 тысяч рублей

В Киришской детской поликлинике установили новое стоматологическое оборудование. Об этом сообщила пресс-служба правительства Ленобласти.
Стоматологическая установка стоимостью 750 тысяч рублей закуплена комитетом по здравоохранению региона по программе модернизации первичного звена. В этом кабинете осмотры идут уже две недели. За это время стоматолога смогли посетить более 300 пациентов.
Всего по программе модернизации первичного звена здравоохранения в поликлиники Ленобласти будет поставлено более 20 стоматологических установок.
Ранее в Ленобласти глава Роспотребнадзора выступила против отмены масочного режима.
Фото: правительство Ленобласти
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