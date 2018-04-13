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В Киеве заявили, что конфликт на Украине закончится до 2024 года

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Михаил Подоляк рассказал о конце "горячей фазы".

Советник главы офиса украинского президента Владимира Зеленского Михаил Подоляк считает, что региональный конфликт закончится раньше 2024 года. Соответствующее заявление иностранец сделал в ходе выступления в эфире местного телеканала.  Таким образом гость программы ответил на вопрос ведущих о том, будет ли конфликт в своей "горячей фазе" продолжаться до следующего года.

... закончится, скорее всего, раньше... Давайте дождемся результатов наших вооруженных сил, которые дадут нам эти результаты, а потом займемся планированием.

Михаил Подоляк, советник Зеленского

Напомним, что наступление Вооруженных силы Украины на Южнодонецком, запорожском, артемовском направлениях началось 4 июня, при этом основной удар противник сконцентрировали на Запорожском участке фронта проведения Россией специальной военной операции.

 Подоляк заявил, что план Киева включает максимальное убийство россиян.

Фото и видео: YouTube / TCH

Теги: всу, михаил подоляк
Категории: Лента новостей, Тема дня, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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