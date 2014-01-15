В Киеве заявили, что Германия блокирует предоставление макрофинансовой помощи Украине

Игорь Жовква рассказал, что из 9 млрд евро Украина получила только 1.

Заместитель главы украинского офиса президента Владимира Зеленского во время брифинга заявил о том, что Германия блокирует предоставление макрофинансовой помощи Киеву. Соответствующей информацией с прессой поделился Игорь Жовква. Чиновник заметил, что из-за действий ФРГ страна не получает девять миллиардов евро. На текущий момент Украина уже получила 1 млрд евро в качестве европейской помощи, однако Берлин и ряд других стран-участниц ЕС блокируют предоставление оставшихся €8 млрд. При этом решение о макрофинансовой поддержки киевского режима ранее было принято лидерами всех стран регионального содружества.

Ожидаем получения еще €8 млрд. К сожалению, некоторые государства ЕС, в частности Германия, пока что блокируют рассмотрение этого вопроса. Президент Украины ведет активные переговоры со своими партнерами. Игорь Жовква, замглавы офиса президента Украины

Напомним, что 1 августа Владимир Зеленский провел телефонный разговор с французским президентом Эмманюэлем Макроном. Общение длилось полтора часа. Политики обсудили предоставление Киеву финансовой помощи, поставки вооружения и экспорт зерна.

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Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України