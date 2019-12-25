В Киеве раскритиковали США и Германию из-за угрозы "Северного потока-2"

Сергей Никифоров оценил встречу Байдена и Меркель в Белом доме.

Пресс-секретарь Владимира Зеленского раскритиковал США и Германию из-за угрозы "Северного потока-2". Сообщение Сергея Никифорова размещено на официальном сайте президента Украины. Чиновник оценил встречу Ангелы Меркель и Джо Байдена в Вашингтоне. В Киеве считают, что общение политиков не принесло никакой конкретики в вопросе поддержки суверенитета государства. При этом Никифоров выразил благодарность Берлину и Вашингтону за поддержку "территориальной целостности" и содействие по поводу проблемы продолжения транзита газа. В Киеве считают, что нельзя дать Москве использовать новый газопровод в качестве оружия давления.

Правда, мы не услышали самого интересного: как стороны будут пытаться это обеспечивать. Конкретики, которой требует президент Владимир Зеленский, мы не услышали. Сергей Никифоров, пресс-секретарь президента Украины

В офисе Зеленского напомнили, что Байден и Меркель подписали совместную декларацию. В ней стороны пообещали защищать "права и достоинство всех людей и противостоять несправедливости и неравенству везде, где это произойдет". В Киеве надеются, что эти обязательства Берлин и Вашингтон не променяют на краткосрочные коммерческие и личные интересы.

В Британии резко высказались о встрече Меркель и Байдена.

Фото: Facebook / Офіс Президента України