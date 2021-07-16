В Британии резко высказались о встрече Меркель и Байдена

Политиков обвинили в попытках "смыть историческую вину".

Читатели британского журнала Daily Mail с негативом восприняли встречу глав ФРГ и США Ангелы Меркель и Джо Байдена, которая состоялась накануне в Вашингтоне. Пользователи посчитали, что политики попытались "смыть историческую вину".

Во время своей встречи Меркель и Байден, обсудили строительство газопровода "Северный поток — 2", внешнеполитические угрозы и главные принципы сотрудничества двух стран. По итогам встречи политики подписали "Вашингтонскую декларацию", где был расписан перечень принципов, которыми должны руководствоваться политики двух стран для улучшения доверительных отношений.

По мнению читателей журнала, оба лидера войдут в историю как предатели за то, что открыли границы. Один из пользователей выразил точку зрения, что "расхлебывать все" действия придется молодежи.

Видео: YouTube / The White House