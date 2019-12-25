В Киеве пожаловались на конкуренцию со стороны России в сфере ВПК

Вадим Ноздря прокомментировал упадок украинского ВПК.

В Киеве пожаловались на конкуренцию со стороны России в сфере Военно-промышленного комплекса. Об этом журналистам местного агентства "Укринформ" рассказал генеральный директор предприятия "Укрспецэкспорт" Вадим Ноздря. Во время пресс-конференции чиновник заявил, что украинский ВПК утратил свою конкурентоспособность.

К сожалению, Украина уже давно выпала из первой десятки мировых экспортеров оружия. К сожалению, мы также выпадаем из второй десятки. Конкуренция на внешних рынках постоянно растет Вадим Ноздря, глава компании "Укрспецэкспорт"

Специалист добавил, что на данный момент Россия активно конкурирует с Киевом на "базовых рынках". При этом часто используются дипломатические каналы. Ноздря видит среди причин такой тенденции потерю преимуществ местного ВПК. Он добавил, что украинская продукция много потеряла за последние 10-15 лет в отличие от конкурентов, которые не имеют проблем в экономической и политической плоскости.

В России предложили ответить США ядерным "паровозиком".

Фото: Pixabay.com