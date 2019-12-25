В Киеве оправдали Байдена за сделку с Германией по "Северному потоку – 2"

В Киеве оправдали американского президента Джо Байдена за сделку с Германией по "Северному потоку – 2". Такое заявление сделал в эфире местного телеканала "Украина 24" бывший министр внешнеполитического ведомства Павел Климкин. Он напомнил, что Вашингтон заинтересован в отношениях с Украиной, но "никто никому ничего не должен", поэтому не стоит подозревать администрацию США в предательстве. Эксперт уверен, что в первую очередь глава страны думает о национальных интересах.
Украина – это про нас, это только для нас, а Байдена выбирали американцы, чтобы он продвигал американские интересы.
Павел Климкин, экс-глава МИД Украины
Климкин заметил, что на данный момент мало кому известны все подробности соглашения по "северному потоку-2", заключенного между ФРГ и США. При этом в документе определены конкретные аспекты, позволяющие Вашингтону маневрировать в будущем в связи с реализацией проекта российского газопровода.
Климкин посетовал на нежелание Евросоюза разрушить Россию.
Фото: Pixabay.com
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