В Киеве обиделись на Меркель из-за встречи с Зеленским

Бывший глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко назвал визит немецкого канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев пустым. Экс-чиновник обвинил ее в попытке подкупить граждан Киева. Такое заявление гость программы сделал в эфире телеканала "Прямой". Эксперт заметил, что Украина рассчитывала на то, что в ФРг смогут отстоять позицию Киева по газовому проекту "Северный поток-2", но она не стала называть реализацию этого проекта политическим вопросом.
К сожалению, в ее риторике, и в том, что она говорила с Путиным, превалировали вещи экономики, деньги — нас не купишь за деньги. Я думаю, что прошло то время, когда можно нам деньгами что-то продать.
Вадим Пристайко, экс-глава МИД Украины
Пристайко считает, что власти Украины не смогли донести до Запада собственную позицию о важности обеспечения энергетической безопасности Киева. Также от Меркель официальные лица так и не услышали информацию о перспективах вступления страны в НАТО или ЕС.
На Украине попросили продлить транзит российского газа.
Фото: Pixabay.com
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все