В Киеве обиделись на Меркель из-за встречи с Зеленским

Вадим Пристайко недоволен позицией ФРГ по "Северному потоку-2".

Бывший глава украинского внешнеполитического ведомства Вадим Пристайко назвал визит немецкого канцлера Германии Ангелы Меркель в Киев пустым. Экс-чиновник обвинил ее в попытке подкупить граждан Киева. Такое заявление гость программы сделал в эфире телеканала "Прямой". Эксперт заметил, что Украина рассчитывала на то, что в ФРг смогут отстоять позицию Киева по газовому проекту "Северный поток-2", но она не стала называть реализацию этого проекта политическим вопросом.

К сожалению, в ее риторике, и в том, что она говорила с Путиным, превалировали вещи экономики, деньги — нас не купишь за деньги. Я думаю, что прошло то время, когда можно нам деньгами что-то продать. Вадим Пристайко, экс-глава МИД Украины

Пристайко считает, что власти Украины не смогли донести до Запада собственную позицию о важности обеспечения энергетической безопасности Киева. Также от Меркель официальные лица так и не услышали информацию о перспективах вступления страны в НАТО или ЕС.

На Украине попросили продлить транзит российского газа.

Фото: Pixabay.com