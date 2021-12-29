В Киеве не возражают против предложений США по безопасности

Дмитрий Кулеба рассказал, что Украина получила документ, который Госдеп США отправит Москве.

В Киеве заявили, что не возражают против предложений США по гарантиям безопасности. Такое заявление на регулярном брифинге с журналистами сделал министр внешнеполитического ведомства Украины Дмитрий Кулеба. Чиновник заметил, что дипломаты изучили документ, который Госдеп США направит в качестве письменного ответа Москве.

Позиция Киева учтена и предложения в части Украины не вызывают наших возражений. Мы прекрасно знаем, что наши партнеры скажут РФ, все это нам известно и с нами скоординировано. Дмитрий Кулеба, глава МИД Украины

В МИД подчеркнули главный аспект диалога между Вашингтоном и Москвой. Кулеба напомнил о том, что пока дипломаты разговаривают, пушки могут молчать. По результатам встречи американского государственного секретаря Энтони Блинкена с Сергеем Лавровым, БЛинкен провел телефонный разговор с Киевом. В нем представитель Госдепа не исключил дальнейшего раунда переговоров с РФ после того, как США дадут письменный ответ РФ.

США примут меры против Белоруссии, если она будет использована для "нападения на Украину".

Фото и видео: Facebook / Міністерство закордонних справ України MFA of Ukraine

