Виталий Портников считает, что украинцы и русские остались одним народом.

В Киеве назвали истинного президента Украины. Местный журналист Виталий Портников в эфире телеканала NTA объяснил, что украинцы и русские так и не стали двумя разными народами. При этом такие заявления регулярно делают политики. По мнению специалиста, такой курс может привести к разрушению или исчезновению государства.

Пока украинцы с русскими плачут над одним и тем же сериалом, президентом Украины, безусловно, является Владимир Путин, а не Зеленский. По крайней мере, для огромного количества украинцев. Виталий Портников, украинский журналист

Аналитик полагает, что Украина может пропасть из-за неспособности украинцев ставить национальные интересы и интересы государства выше личных. Он уверен, что киевский режим может лишиться Харьковской и Сумскойц областей, если не всей территории. Портников добавил, что у россиян такая опция есть, в отличие от украинцев.

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