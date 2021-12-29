В Германии поздравили немцев с Новый годом.

Канцлер Германии Олаф Шольц в первом новогоднем поздравлении затронул ситуацию на Украине. Чиновник провел первое в своей профессиональной карьере обращение к жителям ФРГ. Он заявил о нерушимости государственных границ. Вопросами внешней политики спикер завершил свою речь. Большая часть состояла из тем внутренней повестки.

Шольц уточнил, что с 1 января Германия станет председателем в саммите Большой семерке. По мнению немецкого канцлера, для Германии важно выступать на мировой арене вместе с другими странами. Это важно для миссия создания более суверенного Евросоюза.

Для безопасности в Европе неотъемлемым является трансатлантическое сотрудничество. В ситуации с Украиной мы стоим перед новым вызовом. Нерушимость границ является большой ценностью и не является предметом переговоров. Олаф Шольц, канцлер ФРГ

Шольц напомнил о практически дружеской передачи ему правительственной власти от бывшего канцлера Ангелы Меркель. Этот процесс действующий канцлер нашел безупречным. Политик добавил, что этот вопрос стал хорошим сигналом для немецкого общества. Сам 2021 год руководитель местного кабинета министров считает полным вызовов, связанным с пандемией и сопутствующими эпидемиологическими ограничениями, наводнениями, которые фиксировались на западе и юге страны.

Глава МИД Германии заявила о консенсусе с канцлером по "Северному потоку – 2".

Фото и видео: Bundesregierung