В Кемеровской области поймали убийцу пропавшего неделю назад подростка

Следком опубликовал видео с места, где убийца спрятал тело убитого им подростка.

25 октября к правоохранителям в Кемеровской области обратилась женщина с заявлением о пропаже своего 16-летнего сына.

В результате кропотливой работы следователей, оперативников и криминалистов было установлено, где и с кем проводил время подросток накануне исчезновения. Вскоре было установлено, что пропавший парень был в ночное время за городом в поселке Комиссарово со своим другом. Там были найдены гильзы, следы одежды и крови пропавшего подростка.

Как удалось выяснить следствию, ребята зашли в недостроенный дом. Там сработал датчик движения, на место стройки приехал по просьбе брата, хозяина дома, 38-летний мужчина с охотничьим ружьем.

Мужчина попросил ребят выйти из дома, но те продолжали бегать по строящемуся дому. Тогда мужчина сделал несколько предупредительных выстрелов в воздух. Тогда подростки разбежались в разные стороны, мужчина погнался за одним из них. Он сделал еще несколько выстрелов в сторону убегающего парня. Вскоре он увидел, что тот упал.

Затем на стройку приехал и брат мужчины. Вдвоем они решили захоронить тело в другом районе. Место захоронения найдено, тело убитого подростка обнаружено.

По ходатайству следователя судом подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время с подозреваемым работают следователи, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. В рамках расследования будет проведен комплекс судебных экспертиз, в числе которых психолого-психиатрическая. СУ СК РФ по Кемеровской области

Расследование уголовного дела продолжается.

Видео: СУ СК РФ