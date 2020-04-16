Летчики смогли катапультироваться, погибших нет.

В четверг, 16 апреля, стало известно о том, что в Казахстане рухнул военный истребитель МиГ-31. Об этом сообщает министерство обороны республики.

Известно, что самолет разбился южнее аэродрома города Караганды.

После взлета загорелся один из двигателей сказано в сообщении.

В министерстве сообщили, что во время падения летчики смогли катапультироваться, соответственно погибших нет.

Отмечатся, что в Казахстане назначена комиссия по расследованию авиационного происшествия.

Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга водитель погиб при падении фуры в Неву.

Видео: Youtube/informburo kz