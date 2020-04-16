В четверг, 16 апреля, стало известно о том, что в Казахстане рухнул военный истребитель МиГ-31. Об этом сообщает министерство обороны республики.
Известно, что самолет разбился южнее аэродрома города Караганды.
После взлета загорелся один из двигателей
сказано в сообщении.
В министерстве сообщили, что во время падения летчики смогли катапультироваться, соответственно погибших нет.
Отмечатся, что в Казахстане назначена комиссия по расследованию авиационного происшествия.
Ранее мы сообщали о том, что в центре Петербурга водитель погиб при падении фуры в Неву.
Видео: Youtube/informburo kz
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