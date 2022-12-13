В Катаре рассказали, что поможет стабилизировать цены на газ в ЕС

Саад аль-Кааби оценил проблемы ЕС в сфере энергетики.

В Катаре рассказали, что поможет стабилизировать цены на природный газ в Евросоюзе. Соответствующее заявление государственный министр по энергетике Саад аль-Кааби сделал в ходе своего выступления на международном энергетическом форуме Atlantic Council, который проводится на территории города Абу-Даби в Объединенных Арабских Эмиратах (ОАЭ). Эксперт призвал страны региона разрешить допуск российского топлива. Он призвал стороны конфликта урегулировать ситуацию и сделать свои источники углеводородов более разнообразными.

Перестанут опираться на Россию на 100% или 80%, но газ из России вернется в ЕС, и это будет большое облечение для газового сектора и всего европейского рынка, а также поможет стабилизировать цены. Саад аль-Кааби, министр энергетики Катара

Иностранный специалист добавил, что до 2027 года на глобальный рынок не поступят дополнительные объемы природного газа, поэтому предстоящие годы могут стать непростыми для стран Европы в энергетическом плане.

В ЕС похвастали победой над российским газом.

Фото и видео: YouTube / AtlanticCouncil