В Калужской области введение QR-кодов перенесли на 15 января

Пока власти намерены разобраться, как быть людям, которые переболели COVID-19, но не имеют подтверждающих документов.

Правительство Калужской области решило отложить введение QR-кодов в регионе на 15 января 2022 года. Об этом заявил губернатор Владислав Шапша в своем Telegram-канале.

По словам главы региона, многие горожане воспользовались временем, что власти дали на вакцинацию. По последним данным, более 543 тыс. жителей Калужской области сделали прививку. Люди стали реже болеть. Количество госпитализаций снизилось. Пока власти намерены разобраться, как быть людям, которые переболели COVID-19, но не имеют подтверждающих документов. В этой связи, они приняли решение о перенесении сроков введения QR-кодов на месяц.

Впервые о введении QR-кодов в регионе заговорили 22 октября. Тогда власти планировали, что новое требование вступит в силу с 15 декабря. Они пояснили, что за указанный срок гражданам рекомендуется сделать прививку. QR-код потребовался бы им при посещении ресторанов, кафе, столовых, баров и других общественных мест. Также граждане могли бы пройти по отрицательному ПЦР-тесту или сертификату о вакцинации COVID-19.

Ранее вице-премьер Татьяна Голикова заявила, что закон по введению QR-кодов не ограничивает права россиян.

Видео: Telegram/Владислав Шапша