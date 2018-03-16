В Калининском районе сгорели склады бывшей военной части

Информации о жертвах не поступало.

Сегодня, 16 марта, в Калининском районе произошло возгорание на заброшенных складах.

Возгорание произошло на складах бывшей военной части, рядом со школой на улице Бестужевской, 5.

Раньше здесь была военная часть, потом ее убрали, остались лишь склады. Но вот и они сгорели. Уточняет очевидец для Piter.TV

На видео можно заметить, что черный и густой дым достаточно быстро распростроняется по территории из-за сильного ветра.

На месте работают специальные службы. Подброной информации о случшившемся на данный момент не поступало.

Местный жители сообщают, что в квартирах близлежаших домов невозможно дышать.

Видео: Piter.TV