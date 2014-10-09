На Полюстровском проспекте готовится к открытию новое здание лицея № 179

Здание лицея возведено в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) Петербурга.

В Калининском районе Санкт-Петербурга готовится к открытию новое здание лицея № 179. Объект на Полюстровском проспекте, дом 77, рассчитан на 1375 учеников, рассказали на портале "Строительный Петербург".

В лицее есть большой и малый бассейны. Кроме них в здании расположились спортивный, актовый и зрительный залы, библиотека и книгохранилище. Предусмотрены мастерские для уроков труда: две по обработке дерева и металла, два кабинета домоводства. Также есть мультимедийный кабинет, помещения для кружков, кабинет психолога.

Здание лицея возведено в рамках Адресной инвестиционной программы (АИП) Петербурга. В ближайшие два года в Калининском районе в рамках АИП построят 18 социальных объектов.

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Видео: портал "Строительный Петербург"