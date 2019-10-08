В среду, 5 августа, стало известно о том, что в Калининском районе две иномарки не смогли разъехаться и врезались в припаркованный кроссовер. Видеозапись с камер видеонаблюдения появилась в распоряжении редакции Piter.TV.
Инцидент произошел на улице Ушинского.
На Ушинского Поло и Витара не разъехались, пострадал припаркованный кроссовер
отмечают очевидцы
По словам очевидцев, никто из водителей и пассажиров не пострадал.
Ранее мы сообщали о том, что в Пушкине эвакуатор на скорости протаранил легковушку.
Видео:Piter.TV, Фото: ДТП и ЧП | Санкт-Петербург | Питер Онлайн | СПб/вк
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