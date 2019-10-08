К счастью, пострадавших нет.

В среду, 5 августа, стало известно о том, что в Калининском районе две иномарки не смогли разъехаться и врезались в припаркованный кроссовер. Видеозапись с камер видеонаблюдения появилась в распоряжении редакции Piter.TV.

Инцидент произошел на улице Ушинского.

На Ушинского Поло и Витара не разъехались, пострадал припаркованный кроссовер отмечают очевидцы

По словам очевидцев, никто из водителей и пассажиров не пострадал.

Ранее мы сообщали о том, что в Пушкине эвакуатор на скорости протаранил легковушку.

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