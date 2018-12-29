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Вчера, 22:41
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Из-за ДТП на улице Ушинского перекрыли движение

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К счастью, никто не пострадал.

В понедельник, 7 декабря, на улице Ушинского возле ПТК перекрыли движение из-за ДТП. Очевидцы сообщают, что пострадавших нет.

На суздальский не проехать! Поло на летней резине побоялся догнать впереди идущее авто и вырулил на встречку прямо в чероки. Хорошо, что все живы и без травм

сообщает очевидец

На кадрах видно, что автомобиль получил сильные повреждения: разломан капот, помят бампер, выбиты стекла и фары. 

На месте ожидают сотрудников правоохранительных органов. 

Ранее мы сообщали о том, что В Кировском районе черная иномарка вылетела на остановку с людьми 

Видео: ДТП и ЧП Петербург/вк

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Теги: дтп улица ушинского
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости СПб,

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