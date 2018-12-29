Из-за ДТП на улице Ушинского перекрыли движение

В понедельник, 7 декабря, на улице Ушинского возле ПТК перекрыли движение из-за ДТП. Очевидцы сообщают, что пострадавших нет.
На суздальский не проехать! Поло на летней резине побоялся догнать впереди идущее авто и вырулил на встречку прямо в чероки. Хорошо, что все живы и без травм
сообщает очевидец
На кадрах видно, что автомобиль получил сильные повреждения: разломан капот, помят бампер, выбиты стекла и фары.
На месте ожидают сотрудников правоохранительных органов.
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Видео: ДТП и ЧП Петербург/вк
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